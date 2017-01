Ericsson va connecter 200 millions d’objets en Chine

Ericsson marque des points sur le terrain de l’Internet des objets (IoT). L’équipementier vient d’annoncer avoir signé un contrat majeur avec China Mobile. Il se traduit par « une coopération poussée pour gérer efficacement les connexions, fournir un service cohérent aux clients entreprise à l’échelle mondiale et explorer de nouveaux marchés IoT ». Dans les faits, l’accord a été signé le 20 décembre dernier lors de la conférence China Mobile Global Partner à Guangzhou.

China Mobile va s’appuyer sur la plate-forme Device Connectivity d’Ericsson pour gérer les processus de provision et de déploiement des services des objets connectés. L’opérateur a également précisé qu’il intégrerait les ressources d’autres opérateurs dans le cadre des accords d’itinérance qu’il partage avec eux afin d’offrir des services de connectivité mondiale. China Mobile prévoit de connecter 200 millions d’objets rien que pour 2017.

Un pont vers la 5G

En regard du grand volume d’objets visé par l’opérateur chinois, le contrat constitue une belle opportunité pour Ericsson d’aborder les technologies de la 5G grandement dédiée à l’IoT. « Ces applications permettront de promouvoir le développement et le déploiement de la technologie 5G, indique Chris Houghton, le responsable de la région Asie du Nord-Est pour l’équipementier suédois. Nous sommes impatients de soutenir China Mobile et de développer cette activité tout en accélérant les déploiements à grande échelle de l’IoT à travers le monde. »

Lancée en 2008, la plate-forme d’Ericsson est aujourd’hui exploitée par 24 opérateurs dans le monde et gère les appareils connectés de quelque 1 700 entreprises clientes. Au-delà de son offre technique, le fournisseur travaille également avec la Global M2M association et la Bridge Alliance pour offrir une connectivité IoT mondiale sans couture. Le contrat signé avec China Mobile renforcera cette vision. Et insufflera un peu d’air frais dans la crise que traverse aujourd’hui l’équipementier.

crédit photo : Ayala via Attribution Engine. Licensed under CC0.