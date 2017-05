Essential d’Andy Rubin livrera son premier smartphone le 30 mai

« Bonjour, bienvenue sur notre page Twitter. Nous sommes là pour vous faire savoir que quelque chose de grand arrivera le 30 mai ! Restez à l’écoute… » Voici le message que nous pouvons lire aujourd’hui sur la page Twitter d’Essential.

Un smartphone en tout état de cause. Et qui promet d’être un modèle de haut de gamme, aux fonctionnalités novatrices. Rappelons en effet que la société est dirigée par Andy Rubin, le cofondateur d’Android, qui avait quitté Google en 2013.

Dès janvier, nous avions appris qu’Andy Rubin souhaitait proposer des smartphones mâtinés d’intelligence artificielle. Afin de proposer de nouveaux paradigmes d’interaction avec les utilisateurs. Voir à ce propos notre précédent article « Le créateur d’Android va créer ses propres smartphones ».

Un teasing efficace pour un smartphone énigmatique

Fin mars, une première photo était fournie par la société. Nous pouvions y apercevoir un écran bord à bord sur les côtés et au-dessus de l’appareil. Mais aussi un support 4G LTE+. « Je suis vraiment excité de voir comment cela va évoluer. Et impatient de le voir dans plus de mains… » expliquait alors Andy Rubin (voir « Andy Rubin lève un coin de voile sur son premier smartphone »).

« Nous sommes presque prêts à partager avec vous ce que nous avons mis au point », explique aujourd’hui le patron d’Essential sur son compte Twitter. Plus que 4 jours à attendre…

