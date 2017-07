Le marché mondial des PC, toutes catégories confondues (hors tablettes, y compris détachables, et serveurs), est en déclin depuis plusieurs années. Pour le seul deuxième trimestre 2017, le secteur a (encore) accusé un recul de 4,3% par rapport aux ventes de la période équivalente en 2016. Mais ce déclin semble épargner, ou au moins ménager, la zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique). Avec 15,9 millions d’unités vendues, le marché du PC sur le Vieux continent et son voisin de l’hémisphère Sud a bénéficié d’une quasi stabilité au second trimestre (-0,6%), rapporte IDC. Stabilité qui succède à une embellie (de 1,6%) au premier trimestre.

Sans surprise, le segment des PC portables est celui qui dynamise les ventes. Si elles sont particulièrement florissantes en Afrique et Moyen-Orient (+11%) et en Europe Centrale et de l’Est (+5,2%), elles se stabilisent en Europe occidentale (+0,4%). En moyenne, les notebooks vu leurs ventes progresser de 3,1% sur l’ensemble de la zone observée par le cabinet d’études. Essentiellement grâce aux portables d’entreprises qui profitent d’une embellie de 18,6% en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe Centrale et de l’Est et de 3% en Europe de l’Ouest. Si les ventes aux particuliers des laptops restent positives à l’Est et au Sud (+3,5%), elles régressent de 2% à l’Ouest. Les ventes de PC de bureau poursuivent pour leur part leur lent déclin (-8,3%) heureusement freiné par le regain de stabilité politique en Europe de l’Est et Centrale (+7,8%), qui sort de neuf mois de contraction.

Concentration du marché

Cette stabilisation du marché profite à sa concentration auprès d’une poignée d’acteurs. Les trois premiers constructeurs du classement, HP, Lenovo et Dell, concentrent désormais 59,3% du marché européen. Contre 56,7% constatés un an auparavant par IDC. HP reste en tête du classement avec 26,5% de parts de marché et voit ses ventes progresser de 3,2%. Lenovo affiche la plus forte progression (+4,8 points,) mais reste en deuxième position avec 20,6% du marché loin devant les 12,2% de Dell (+3,9 points). Acer affiche aussi des ventes en hausse (+2,9%) et se rapproche d’Asus, qui régresse de 14,6 points. Le constructeur maintient néanmoins sa part à 10%.

