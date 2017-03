Extreme Networks récupère l’activité datacenter de Brocade

Broadcom poursuit le dépeçage de Brocade Communication Systems. Le fabricant de semi-conducteurs qui avait racheté l’équipementier réseau en novembre 2016, vient d’annoncer avoir signé un accord de revente de l’activité datacenter à Extreme Networks. Ce dernier va donc récupérer les switchs (VDX), routeurs (MLX), produits convergents (SLX) et solutions analytiques et d’automatisation réseau (SDN) de Broadcom. La transaction est valorisée 55 millions de dollars en cash dont 35 immédiatement et 20 millions étalés sur 5 ans. L’opération devrait être finalisée au début de l’automne, soit dans les 60 jours qui suivront l’acquisition finale de Brocade par Broadcom prévue pour fin juillet prochain.

Rappelons que Broadcom a acquis Brocade pour en récupérer l’activité stockage réseau (SAN). Depuis, le fabricant se déleste du reste. Récemment, il annonçait la revente à Arris International des activités sans fil Ruckus Wireless (que Broadcom avait acheté 1,2 milliards en avril 2016) et les switches ICX de l’équipementier réseau.

Elargir le marché aux grands datacenter

De son côté, Extreme Networks poursuit l’enrichissement de son catalogue pour se renforcer sur l’offre datacenter. Les solutions centre de calcul de Brocade, dont la récente gamme SLX viendont renforcer l’activité réseau d’Avaya (pour 100 millions de dollars) récupérée dans le cadre de sa mise en faillite. Précédemment, Extreme Networks a finalisé l’acquisition des solutions LAN et WLAN de Zebra (pour 55 millions).

« Ces actions renforcent notre offre avec un portefeuille rafraîchi de solutions de pointe pour datacenter, cœur et bordure de réseau, et campus, qui nous positionnent stratégiquement comme le seul pure-player de réseau dans le monde », a déclaré Ed Meyercord, PDG d’Extreme Networks dans une communication adressée à ses clients. Plus concrètement, Extreme entend mieux se positionner sur les marchés des datacenter des grandes entreprises tout en renforçant ses offres de bout-en-bout sur ses marchés verticaux (éducation, hôtellerie, santé, grande distribution, logistique, fabrication et gouvernement). Le fournisseur vise le milliard de dollars de chiffre d’affaires dans un marché élargi à 12,9 milliards contre 9,4 milliards avant l’opération Brocade.

