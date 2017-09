Fabernovel acquiert Zengularity pour consolider son pôle technologique

Fabernovel vient de procéder à l’acquisition de Zengularity, une société de création d’applications et de plateformes digitales dont la création remonte à 2014.

Son fondateur Habib Guergachi au profil d’ingénieur devient un manager clé de la nouvelle configuration en prenant les fonctions de Chief Technology Officer du groupe.

Fabernovel est positionnée comme une société de conseil en transformation numérique et en innovation.

Fondée en 2003 et dirigée par Stéphane Distinguin, elle a élargi ses compétences par opérations de croissance externe.

Illustration avec Applidium, acquis en 2011 et transformée en filiale spécialisée dans la conception d’applications mobiles (voir focus sur Itespresso.fr).

Cette fois, avec l’intégration de Zengularity, Fabernovel renforce son pôle technologique (150 personnes sur un effectif global de 350 personnes).

Installée à Paris et à Nantes, Zengularity a collaboré avec des groupes numériques importants comme Apple, Microsoft, LinkedIn, Gilt, Zalando, eBay ou Walmart et a créé des produits logiciels et frameworks (Prismic i.o, Play Framework…).

« Ensemble, nous créons FABERNOVEL TECHNOLOGIES, une offre alternative aux SSII et grands cabinets de conseil pour aligner nos clients sur les standards des GAFA en termes de performance technologique et agilité business », commente Habib Guergachi.

« Au plan européen, je ne vois pas d’équivalent à notre offre – à la fois à la pointe et intégrée – et je sais qu’elle restera encore un moment inaccessible à nos concurrents, cabinets de conseil, SSII, grandes agences de communication ou même agences plus récentes », surenchérit Stéphane Distinguin, également cité dans le communiqué.

Fort de cette acquisition (pour un montant non communiqué), le nouvel ensemble devrait afficher un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros en 2017 (contre 20 millions d’euros en 2017, soit une hausse de 85% après prise en compte de la nouvelle opération de croissance externe).

Le groupe étend ses activités entre la France, les Etats-Unis et l’Asie avec le rachat de Velvet Group à Sanghai (voir article sur ITespresso.fr).

(Crédit photo : page Facebook de Fabernovel)