Facebook a engrangé 10 milliards de dollars de bénéfices en 2016

Facebook vient de livrer les résultats de son dernier trimestre, qui clôt l’exercice 2016 du réseau social.

Au menu, un chiffre d’affaires en hausse de 53 % sur un an, à 8,8 milliards de dollars. Mais aussi – et surtout – un bénéfice net qui bondit de 128 %, pour atteindre les 3,6 milliards de dollars. Le gain par action en données corrigées progresse de 78 % sur un an, à 1,41 dollar.

Les analystes tablaient sur seulement 1,31 dollar. Autant dire que l’action de la société devrait atteindre des sommets aujourd’hui. Elle s’affichait en hausse de 2,23 % hier en séance, à 133,34 dollars. Et elle progresse actuellement de 0,13 % dans les échanges hors séance.

1,86 milliard d’utilisateurs

Bons résultats également sur l’année, avec un chiffre d’affaires de 27,6 milliards de dollars (+ 54%) et un bénéfice net qui passe pour la première fois la barre des 10 milliards de dollars : 10,2 milliards de dollars, +177 %.

Chaque mois, 1,86 milliard de personnes se connectent sur leur compte Facebook (+17 % sur un an). 1,74 milliard en mode mobile (+21 %). L’application Facebook s’affirme donc comme l’une des plus populaires sur les smartphones et tablettes.

Chaque jour, ce sont pas moins de 1,23 milliard d’utilisateurs qui se rendent sur Facebook (+18 %). 1,15 milliard en mode mobile (+23 %).

Crédit photo : © Ken Wolter – Shutterstock