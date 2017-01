Facebook accepte la connexion avec une clé USB chiffrée

Marre de retenir les mots de passe ? La réponse est peut-être dans les clés USB sécurisées, autrement appelées U2F (Universal Second Factor). Ce standard a été développé par Google, Yubico et NXP au sein de l’alliance FIDO (Fast Identity Online).

Facebook vient d’annoncer le support de ce type de support pour s’authentifier. Plutôt que de taper un code à caractères multiples en plus d’un mot de passe, l’abonné Facebook saisit ses identifiants et place la clé dans le port USB de son terminal. Il l’active en appuyant sur le bouton central lorsque le réseau social l’y invite.

Déverrouillage en NFC aussi

Disposant de la technologie NFC, il est possible de déverrouiller un compte Facebook sur un smartphone Android à condition d’utiliser les dernières versions de Chrome et Authentificator. Sur la partie PC, la technologie U2F est compatible avec Chrome et Opera. Firefox travaille sur le sujet.

A noter que la clé USB U2F n’est pas une clé traditionnelle, mais bien une clé USB spécifique. Elle se trouve chez des e-commerçants pour une vingtaine d’euros. Cette clé n’est pas à usage unique, elle permet de s’authentifier sur plusieurs autres services comme les services Google (Gmail, etc), GitHub, BitBucket, FastMail, DashLane ou WordPress.

