Facebook : 2 milliards d’utilisateurs actifs et des finances au beau fixe

Facebook vient de livrer les résultats de son second trimestre 2017. Et ils sont encore une fois en forte hausse. Avec tout d’abord des revenus en croissance de 45 % sur un an, à 9,3 milliards de dollars. C’est la publicité qui reste le principal moteur économique du réseau social.

Le résultat net bondit pour sa part de 71 %, à 3,9 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net par action prend 69 %, à 1,32 dollar. La société indique qu’elle commence à manquer de place pour afficher des publicités supplémentaires. Mais ses prochains résultats trimestriels seront sûrement encore en forte croissance, les vannes de la publicité venant d’être ouvertes dans Messenger.

1,32 milliard de connectés chaque jour

Le club Facebook s’étend encore. Le nombre d’utilisateurs actifs chaque mois vient ainsi de franchir la barre des 2 milliards. 2,01 milliards, +17 % sur un an. Chaque jour, ce sont 1,32 milliard de personnes qui se connectent à Facebook. +17 % sur un an, là encore.

Une grande majorité des utilisateurs se connectent maintenant depuis un smartphone. Ce qui a un impact fort sur les revenus publicitaires. De fait, pas d’Adblocker dans l’application mobile Facebook. Conséquence, la publicité mobile représente 87 % des revenus publicitaires de la société. Contre 84 % un an plus tôt.

Crédit photo : © GongTo – shutterstock.com