Facebook écarterait le Cloud IBM Softlayer pour WhatsApp

Coup dur pour IBM dans le domaine du Cloud. Selon CNBC, Facebook aurait l’intention de migrer l’architecture IT de WhatsApp vers ses propres datacenters. Aujourd’hui, le service de messagerie instantanée fonctionne sur le Cloud d’IBM (Softlayer rebaptisé Bluemix). Cette bascule pourrait commencer d’ici la fin de l’année, explique une source anonyme au quotidien américain. WhatsApp constitue l’un de 5 gros clients pour le Cloud public d’IBM en termes de revenus, en dépensant 1 million de dollars par mois. Un classement réfuté par IBM à nos confrères américains.

Facebook a racheté WhatsApp pour un montant astronomique, 19 milliards de dollars, en février 2014. A l’époque, le service de messagerie fonctionnait sur le Cloud d’IBM Softlayer. La logique aurait voulu que la firme de Mark Zuckerberg rapatrie l’architecture informatique de WhatsApp au sein de ses propres datacenters. Mais à l’époque du rachat, Facebook était déjà en train de mener une migration d’ampleur, celle d’Instagram. L’application de partage de photos, acquise en 2012, était sur AWS et a basculé sur les datacenters du réseau social.

700 serveurs bare metal répartis sur des datacenters US



Autre élément du retard pris dans l’activation de la migration de WhatsApp, Facebook dispose de sa propre solution de messagerie, Messenger. Mark Zuckerberg ne souhaitait pas intégrer trop rapidement WhatsApp et éviter qu’elle se « facebookise » trop tôt.

Oui mais voilà depuis, WhatsApp a bien grandi pour atteindre 1,2 milliard d’abonnés. Et Facebook dispose d’une expertise en matière de migration. Dans le cadre de WhatsApp, CNBC indique que le service de messagerie instantanée utilise 700 serveurs haut de gamme répartis dans les datacenters d’IBM à San Jose en Californie et à Washington DC. En 2009, à la création de WhatsApp, les développeurs ont privilégié l’offre bare-metal pour faire fonctionner l’application et Softlayer était connu pour faire fonctionner ce type d’architecture en mode Cloud. La firme a été rachetée en 2013 par IBM.

Photo credit: portalgda via Visual Hunt / CC BY-NC-SA