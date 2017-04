À quelques jours du premier tour des élections présidentielles françaises, Facebook fait le ménage dans les faux comptes qui pullulent sur le réseau social. 30 000 faux comptes sont ainsi supprimés. Des comptes utilisés pour diffuser du spam et des fausses news.

Cible prioritaire : les comptes contrefaits les plus influents. « Notre priorité est de supprimer les comptes ayant la plus grande empreinte, avec une grande quantité d’activité et une large portée », confirme Shabnam Shaik, responsable de la sécurité de Facebook. Le réseau social cherche donc à prévenir toute critique concernant l’influence des fausses news sur le résultat des élections.

La création de comptes chargés de diffuser ce type de messages sera mieux détectée par les algorithmes de contrôle du réseau social, assure la société.

Et les usurpations d’identité ?

Un premier pas pour assainir Facebook a donc été fait. Toutefois, une autre classe de faux comptes empoisonne les utilisateurs : les usurpations d’identité.

Facebook a ici mis en place de nouvelles procédures de validation des comptes, qui devraient limiter ce phénomène. Les usurpations d’identité continuent toutefois à faire des dégâts, les utilisateurs de Facebook restant la cible de nombreuses tentatives d’arnaque.

Crédit photo : © Ken Wolter – Shutterstock