Facebook vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile, « Find Wi-Fi ». Laquelle fait d’ores et déjà débat.

Elle permet aux terminaux mobiles Android et iOS pourvus de l’application Facebook de détecter les bornes WiFi publiques gratuites se trouvant à portée de l’utilisateur. Et de l’y connecter. Un moyen simple et appréciable d’économiser sur son forfait data.

Problème, l’utilisateur sera suivi dans le moindre de ses déplacements, et sa position enregistrée – et probablement exploitée – par Facebook. Même quand l’application ne sera pas utilisée. Un véritable souci du point de vue du respect de la vie privée. Il sera fort heureusement possible de désactiver cet outil.

Autre problème, seules les bornes WiFi signalées par les opérateurs auprès de Facebook pourront être listées par l’application. Encore une fois, il est donc demandé aux entreprises de faire allégeance au grand AOL des temps modernes qu’est Facebook. Tout entier centré sur son seul écosystème.

2 milliards de personnes suivies à la trace ?

La semaine passée, Facebook a annoncé avoir passé le cap des 2 milliards d’utilisateurs. Voir à ce propos notre précédent article « 2 milliards d’utilisateurs pour Facebook ! ». Une majorité de personnes accède aujourd’hui à Facebook en mode mobile… et pourra donc profiter de la fonctionnalité « Find Wi-Fi ».

À lire aussi :

Mark Zuckerberg (Facebook) envisage un monde sans smartphones

Facebook éradique 30 000 comptes français suspectés de fake news

Près de 2 milliards d’utilisateurs de Facebook !