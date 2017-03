Facebook et Instagram ferment la porte aux espions

Les règles d’utilisation de Facebook et d’Instagram sont mises à jour afin d’interdire explicitement l’usage des données proposées par la firme dans le but d’en surveiller les utilisateurs. Une annonce faite par Rob Sherman, responsable adjoint chez Facebook de la protection des données personnelles.

« Aujourd’hui, nous ajoutons des éléments de langage aux politiques de nos plates-formes Facebook et Instagram. Afin d’expliquer plus clairement que les développeurs ne peuvent pas « utiliser les données obtenues de nous pour fournir des outils qui sont utilisés à des fins de surveillance ». Notre objectif est de rendre notre politique explicite. Au cours des derniers mois, nous avons pris des mesures contre les développeurs qui ont créé et commercialisé des outils destinés à la surveillance, en violation avec nos règles existantes. Nous voulons nous assurer que tout le monde comprenne notre politique et s’y conforme. »

Surveillance sélective

« Nous nous sommes engagés à bâtir une communauté où les gens peuvent se sentir en sécurité en faisant entendre leur voix. » Sécurité consistant à ne pas être espionné en masse par des agences de renseignement.

Rob Sherman se garde toutefois bien d’aborder le sujet de l’utilisation à outrance des données personnelles des utilisateurs. A des fins de ciblage marketing et publicitaire. Une perte de contrôle de la vie privée pointée du doigt hier par Tim Berners-Lee, créateur du web. Voir à ce propos notre précédent article « Tim Berners-Lee alerte sur les trois dangers qui menacent le web ».

