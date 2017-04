Mark Zuckerberg (Facebook) envisage un monde sans smartphones

Dans le cadre de la conférence Facebook F8 de San José (Californie), le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, a fait le point sur la roadmap à 10 ans de la société.

Au menu, des technologies. Avec tout d’abord de la connectivité, et une population mondiale disposant entièrement d’un accès à Internet. Assuré en partie par les services d’Internet.org, promu par Facebook. Tous les moyens imaginables seront mis en œuvre pour atteindre cet objectif de couverture totale du monde : infrastructures télécoms terrestres et mobiles, satellites, drones, lasers.

Second volet des plans de la firme, l’intelligence artificielle. Avec une émergence des bots, qui interagiront plus fréquemment avec les utilisateurs. Mais aussi des avancées dans le secteur de la vision et de la reconnaissance de personnes.

Des lunettes de réalité augmentée pour tous !

Troisième partie des plans à 10 ans de Facebook, une généralisation des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Les smartphones et autres écrans, desktops ou mobiles, ne font pas partie de l’avenir vu par Facebook. Les lunettes, connectées et mâtinées de fonctions de réalité augmentée, oui.

Une stratégie qui devrait apporter des bénéfices, comme la suppression des écrans et la possibilité de rapprocher les personnes (il sera ainsi possible de parler face à face avec un interlocuteur n’étant pas physiquement présent dans la pièce). Mais qui pose aussi d’importantes questions concernant la surveillance de tous les faits et gestes de l’utilisateur par Facebook, et une fusion entre virtuel et réalité.

