Télégrammes : Facebook Safety Check mal informé, iPhone 8 de 5 pouces, Galaxy S7 Edge bon dernier

Le Safety Check de Facebook mal informé. Plusieurs abonnés ont vu leur smartphone vibrer montrant que Facebook avait activé sa fonction Safety Check en raison d’une explosion à Bangkok en Thaïlande. Le réseau social précise que l’information était confirmée par les médias en l’occurrence la BBC. La twittosphère s’est alors emparée de l’affaire pour en savoir plus sur cette explosion qu’aucune agence de presse ne mentionne. Après quelques minutes de flottement, il faut se rendre à l’évidence, Facebook a été berné par une fausse information ou plus exactement par une vieille information datant d’un an. La firme américaine qui travaille sur ces fausses informations va être obligée de se pencher de plus près sur ce problème.

Un iPhone 8 de 5 pouces. Les rumeurs vont bon train sur le prochain smartphone d’Apple. Selon le blog Macotakara qui cite une source de la chaîne de production, les prochains iPhone désignés comme étant le 7S et le 7S plus devraient s’enrichir d’un troisième terminal doté d’un écran de 5 pouces. De même, on apprend que le duo de caméras iSight ne serait plus installé horizontalement, mais verticalement. Apple attendra le deuxième trimestre 2017 pour valider ses orientations de spécifications. Une chose est néanmoins sûre, Apple met la pression sur ses fournisseurs et notamment Canon Tokki, qui produit les machines « ELVESS OLED » capable de créer des écrans OLED. On prête à Apple la volonté de doter ses futurs smartphones d’écrans OLED.

Le Galaxy S7 bon dernier. Décidément Samsung n’est pas épargné pour cette année 2016. Après les affres du Galaxy Note 7, c’est au S7 et au S7 Edge d’être le bonnet d’âne en matière de capacité à réparer les smartphones. iFixit, spécialiste du décorticage de terminaux, a dressé son palmarès des smartphones les plus aisément réparables. En tête de ce classement, on retrouve le LG G5 avec la note de 8 sur 10. Avec 7 sur 10, les Google Pixel et les iPhone 7 et 7 Plus font partie du trio de tête. L’iPhone SE reste au-dessus de la moyenne à 6 sur 10. Le carton rouge est donc mis aux deux smartphones haut de gamme de Samsung, le Note 7 et le S7 Edge. Au premier avec 4 sur 10, il est reproché la difficulté de remplacer la batterie (qui chauffe ou explose au demeurant). Quant au second, iFixit lui inflige la note de 3 sur 10 en raison d’un usage trop important de colle rendant impossible la réparation et le changement de composants.