Facebook Stories provoque une chute de l’action Snapchat

Le sort s’acharne contre Snap, la société se trouvant derrière le service mobile Snapchat. Le cours de l’action Snap avait repris des couleurs ces derniers jours, remontant ainsi à 23,83 dollars lundi soir à la clôture.

Toutefois, l’action s’est écroulée hier, avec une baisse de 6,80 % en séance et un cours à la clôture de 22,21 dollars. L’action continue à céder du terrain dans les échanges hors séance, à 22,03 dollars ; -0,81 %. Bref, en une journée, la capitalisation boursière de Snap est retombée à 20,91 milliards de dollars (source Yahoo Finance). Soit une baisse de 1,53 milliard en une seule séance.

Les analystes un peu plus confiants

La cause de cette chute subite : le lancement officiel de Facebook Stories, qui permet aux utilisateurs de créer des photos et vidéos qui pourront être partagées pendant une durée limitée à 24 heures. Avant de disparaître du réseau social. Des filtres peuvent être appliqués aux documents avant partage. Des fonctionnalités qui concurrencent frontalement le service mobile Snapchat.

Seul point positif pour Snap, les analystes ne sont plus inquiets concernant le devenir de la société. Les recommandations oscillent ainsi entre « conserver » et « acheter », avec un objectif de prix à un an de 23,35 dollars. Contre 17,86 dollars évoqués il y a encore à peine deux semaines.

Crédit photo : © Mahathir Mohd Yasin / Shutterstock.com