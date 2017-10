Un an après le coup d’envoi de Workplace by Facebook, le réseau social a discrètement lancé la version bêta de son application de messagerie instantanée pour PC et Mac, avec partage d’écran.

Ces fonctionnalités étaient « très attendues » des clients de Workplace, la mouture professionnelle de Facebook, a expliqué, à Techcrunch, une porte-parole du réseau social.

La version desktop de la messagerie Workplace Chat « est encore en version bêta. Elle est testée par les clients de Workplace. Nous utiliserons leurs retours pour améliorer le produit avant un déploiement plus large », a-t-elle ajouté.

Workplace Chat dans sa version « desktop » fonctionne de la même façon que le site web dédié. Ce dernier étant lui-même inspiré de Messenger.com…

Les utilisateurs qui redoutent de supprimer l’onglet sur lequel tourne la version web de Workplace Chat, pourront préférer la version desktop de l’outil.

Quant au partage d’écran, qui jusqu’ici n’était pas proposé par Facebook, il est désormais disponible pour les versions bureau (desktop) et web de sa messsagerie Workplace.

La fonctionnalité permet, par exemple, de partager une application spécifique ou plusieurs, ou encore de partager tout un écran.

Workplace face à Slack et Teams

Outil concurrent de Slack et Microsoft Teams, Workplace est aujourd’hui utilisé par plus de 14 000 entreprises. Parmi ces sociétés figurent Starbucks et WalMart. Chacune versant 1 à 3 dollars par utilisateur de la plateforme de collaboration et communication.

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester ces fonctionnalités, TechCrunch a repéré dans la section d’aide de Workplace un lien permettant de télécharger la version bêta de l’application Workplace Chat pour PC et Mac.

crédit photo de une © GongTo / shutterstock.com