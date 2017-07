Des fonctionnalités éliminées dans Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft partage sa feuille de route concernant les fonctionnalités qui seront retirées de Windows 10 Fall Creators Update. Au fur et à mesure que les utilisateurs s’habituent aux nouveaux outils livrés avec son OS, l’éditeur peut se permettre de supprimer certaines applications jugées inutiles.

C’est ainsi le cas de 3D Builder, remplacé avantageusement par Paint 3D et Print 3D. Microsoft précise toutefois que cet outil restera accessible sur le Windows Store. C’est aussi le cas d’EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit), remplacé par Windows Defender Exploit Guard. Les applications Reader et Reader List cèdent la place aux fonctionnalités de lecture de fichiers PDF et ePub intégrées à Edge. Enfin, du code issu d’Outlook Express – qui était toujours présent – sera retiré de l’OS.

Des fonctionnalités sur le départ

D’autres outils sont vus comme obsolètes par Microsoft. C’est le cas du célèbre Paint, qui pourrait donc être éliminé des futures versions de Windows 10. Idem pour la solution System Image Backup (SIB). Cet outil pourrait ne pas être remplacé. Microsoft recommande en effet aux utilisateurs de basculer vers une solution de backup full-disk d’un autre éditeur.

Autre outil jugé dépassé, et susceptible d’être éliminé par la suite, PowerShell 2.0. La firme de Redmond suggère de basculer vers PowerShell 5.0 ou supérieur.

