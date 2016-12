La Fondation Raspberry Pi livre un OS pour les PC et Mac x86

Fin septembre, la Fondation Raspberry Pi levait le voile sur Pixel, l’environnement de nouvelle génération de l’OS Raspbian. Une offre modernisée, au design plus agréable et aux fonctionnalités avancées. L’occasion également de voir le navigateur web Chromium remplacer Epiphany (voir à ce propos notre précédent article « Pixel : un bureau modernisé pour les Raspberry Pi »).

Afin de permettre au plus grand nombre d’utiliser cet environnement de bureau, les développeurs l’ont adapté aux machines x86. Les PC et Mac disposent maintenant d’une version live de Debian 8 « Jessie » architecturée autour de Pixel. Une solution accessible gratuitement sur le Net (à cette adresse) et qui sera également livrée sous la forme d’un DVD avec le numéro 53 de MagPi.

Un OS ultra léger

Une machine disposant d’un processeur x86 32 bits et de 512 Mo de RAM sera suffisante pour utiliser cet OS, qui se veut donc particulièrement léger. Tous les logiciels de Raspbian sont présents, à l’exception de Minecraft et Wolfram Mathematica (pour des questions de licence).

Bien entendu, ce système d’exploitation ne sera pas compatible avec les applications compilées pour Raspbian, l’architecture processeur visée n’étant pas la même (x86 / ARM). Il est à noter toutefois que Qemu permet d’émuler, même si le résultat reste imparfait, un Raspberry Pi sur un PC classique.

