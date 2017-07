Le fonds d’investissement Samsung Next met pied en Europe

Fonds d’investissement international doté d’un budget de 150 millions de dollars, Samsung Next est maintenant présent en Europe. À Berlin, pour être plus précis. Samsung Next dispose aussi dorénavant de bureaux en Corée, à San Francisco, New York, Tel-Aviv et dans la Silicon Valley.

« Samsung propose des solutions innovantes reliant les personnes et les objets, explique Felix Petersen, directeur général de Samsung Next Europe. Chez Samsung Next, nous investissons et rachetons des entreprises dans divers secteurs – la réalité augmentée, l’intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle – pour imaginer des produits et interfaces qui transformeront davantage la manière dont nous nous connectons avec le monde. »

AR, VR, IA et IoT

Depuis sa création en 2013, Samsung Next a investi dans plus de 60 entreprises et en a racheté une quinzaine, dont Joyent, LoopPay, SmartThings et Viv.

Les start-ups travaillant sur la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) seront ciblées en priorité par la firme coréenne en Europe. Avec des financements, mais aussi en leur faisant profiter de la présence de Samsung à l’international et de son écosystème de partenaires.

D’autres bureaux seront ouverts en Europe au cours de l’année à venir, indique Samsung.

Crédit photo : © Christophe Lagane – Silicon.fr