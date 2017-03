Classement Forbes : Bill Gates reste l’homme le plus riche au monde

Le classement Forbes 2017 des personnes les plus riches de la planète est maintenant en ligne. Et il fait la part belle aux acteurs américains de l’IT et du web.

Premier du classement, Bill Gates, avec une fortune de 86 milliards de dollars. Cette fortune, il la doit à Microsoft, société dont il a été le cofondateur et dirigeant. S’il reste membre du conseil d’administrateur de la firme, l’essentiel de ses activités et placements est aujourd’hui ailleurs.

Ainsi, Bill Gates ne détient plus que 2,3 % de la société. Et ses actions se concentrent maintenant sur la Bill & Melinda Gates Foundation. Ce qui ne l’empêche pas de faire quelques sorties – à l’occasion – dans le monde IT (voir nos liens en fin d’article).

Bezos, Zuckerberg et Ellison aussi dans le top 10

En troisième position du classement Forbes, nous trouvons Jeff Bezos, la tête pensante d’Amazon. Sa fortune est estimée à 72,8 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, pointe en cinquième position, avec 56 milliards de dollars. Larry Ellison, figure majeure d’Oracle, dispose de 52,2 milliards de dollars, ce qui lui permet de pointer en septième position du classement Forbes.

Les grands noms de Google, Larry Page et Sergey Brin, occupent respectivement la douzième et treizième place du classement, avec une fortune estimée à 40,7 et 39,8 milliards de dollars.

Crédit photo : © Jstone – Shutterstock