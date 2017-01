Formation : Xavier Niel duplique son Ecole 42 à Lyon

Xavier Niel va ouvrir une deuxième école de codage informatique en France à Lyon. Le fondateur d’Iliad, et de l’emblématique Ecole 42, l’a annoncé hier dans le cadre du Digital Summit, un événement à l’intention des acteurs du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aux côtés de Laurent Wauquiez, président du Conseil régional, membre du parti LR, Xavier Niel a donc confirmé que l’accès a la future structure de formation serait gratuite et ouverte aux jeunes qu’ils soient diplômés ou non. Un modèle approuvé par l’Ecole 42 ouverte en 2013. Laurent Wauquiez a, de son côté, annoncé que l’école lyonnaise accueillera 300 étudiants dès la rentrée de septembre 2017 pour trois ans de formation. Ou moins s’ils trouvent du travail entre temps, a rappelé le patron de Free. Ils viendront alimenter les entreprises de la région en développeurs informatiques qui en manquent apparemment cruellement. « Les start-up ne trouvent pas de collaborateurs et sont bridées dans leur développement », a déclaré Laurent Wauquiez selon des propos rapportés par Europe1.

La troisième « Ecole 42 »

L’école, qui occupera dans un premier temps un site de 3 400 m2 dans le quartier de la Confluence, bénéficiera d’un budget de 5 millions d’euros apportés par la région. L’institut, qui n’a pas encore de nom, pourrait ensuite rejoindre un futur campus du numérique rhônealpin qui doit voir le jour en 2019-2020 à Charbonnières-les-Bains sur les 11 hectares de l’ancien siège du Conseil régional.

L’ école de Lyon constitue la troisième initiative de Xavier Niel en matière de structure de formation de développeurs informatiques. Après l’Ecole 42 qui a ouvert la voie il y a bientôt quatre an, l’idée de former gratuitement les codeurs de demain s’est exportée au cœur de la Silicon Valley en mai 2016. Récemment, l’Ecole 42 a été classée meilleure école de programmation du monde par Codingame.

