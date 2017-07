Le Galaxy Note 7 reprend du service en Galaxy Note Fan Edition

Le tristement célèbre Galaxy Note 7 de Samsung, rappelé une première fois avant d’être retiré du marché pour cause de surchauffe, aura finalement droit à une seconde chance.

Il reprend en effet sa carrière sous le nom de Galaxy Note Fan Edition, un smartphone grand écran à stylet proposé en Corée du Sud sous les 550 euros. Il est en effet vendu 699.600 wons, soit environ 535 euros. Ceci en fait ainsi un modèle particulièrement abordable dans la famille des Galaxy Note.

Hormis son système d’alimentation déficient, provoquant des chauffes de l’appareil, le Galaxy Note 7 était loué pour ses caractéristiques et sa qualité de fabrication. Mais pour revenir sur le devant de la scène, Samsung a dû revoir son produit. Avec plus de points de contrôle. Et une batterie plus petite : 3200 mAh, contre 3500 mAh précédemment.

Un Galaxy Note 7… en mieux

Pour le reste, nous retrouvons l’écran de 5,7 pouces (résolution de 2560 x 1440 points), 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage et un capteur photo principal de 12 mégapixels. Le processeur est toutefois remplacé par un Qualcomm Snapdragon 821. Et l’OS passe à Android 7.1.1, épaulé par l’assistant Bixby.

Le Galaxy Note FE sera une série limitée tirée à seulement 400.000 exemplaires, indique Samsung. Il est possible donc qu’il ne soit accessible qu’en Corée du Sud. Date de lancement, le 7 juillet.

