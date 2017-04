Galaxy Note 7 reconditionné vendu en juin. Après la vague de rappels sans précédent mené par Samsung sur les Galaxy Note 7 pour des problèmes de surchauffe des batteries, le constructeur va revendre ses terminaux. Ils ont été reconditionnés, c’est-à-dire que la batterie a été changée pour éviter toute explosion (3200 mAh contre 3500 mAh auparavant). La commercialisation est prévue pour le mois de juin prochain, mais seulement en Corée du Sud. Le prix est révisé à la baisse, à environ 570 €. Soit 30% de moins que le tarif initial. La société coréenne n’a donné aucune indication pour savoir si le Galaxy Note 7 reconditionné sera vendu dans d’autres pays.

Infor rachète Birst. Quand le progiciel rencontre le décisionnel, ce n’est pas par hasard. Infor vient donc de faire l’acquisition de Birst. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais certaines sources évoquent le paiement de 100 millions de dollars. Birst est une start-up fondée en 2004 à San Francisco et a levé près de 130 millions de dollars auprès de fonds comme Sequoia Capital, Wellington Management, etc. Les co-fondateurs ne sont pas des inconnus dans la BI, car ils ont créé Siebel racheté par Oracle. La jeune pousse propose une plateforme de BI à des grands clients comme American Express, Kellogg’s ou Schneider Electric.

Le co-fondateur du Cigref est mort. Pierre Lhermitte, à l’initiative de la création du club informatique des grandes entreprises françaises (Cigref), est décédé le 22 avril dernier à l’âge de 89 ans. Il avait fondé ce club en 1970. Ingénieur X-Ponts en 1947, Pierre Lhermitte a été chef du service « Traitement de l’information » et directeur des études économiques générales à EDF de 1967 à 1970, puis conseiller du président et directeur général adjoint de la Société Générale de 1970 à 1983. A l’occasion d’un rapport en 1968 sur « le pari informatique : conséquences prévisibles du développement de l’automatisation de la gestion des entreprises », il fédère plusieurs dirigeants de grandes entreprises autour du Cigref.

Colt s’installe chez Interxion à Marseille. Colt annonce l’ouverture d’un point d’accès (PoP) à Marseille dans le datacenter MRS1 d’Interxion. L’opérateur d’infrastructure va installer ses équipements optiques Ciena dans le bâtiment ouvert en 2015 (suite à l’acquisition d’un datacenter de SFR en 2014). MRS1 héberge déjà 13 câbles sous-marins. Et un nouveau projet de câble transatlantique, le Brexit-1, entre la cité phocéenne et New York, sans passer par Londres, est en cours de finalisation. Marseille s’inscrit ainsi comme le nouveau desservant l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Asie sur lequel Colt s’appuie aujourd’hui pour renforcer la connectivité de ses clients entreprises et opérateurs et répondre à leurs besoins de bande passante amenée à exploser dans la région. Selon Cisco, alors que le trafic Internet mondial est appelé à tripler d’ici 2020, il devrait être multiplié par six dans la zone Afrique-Moyen Orient. MSR1 constitue le deuxième PoP marseillais. Le nouveau site sera connecté au réseau Colt IQ par des liaisons 10/100G donnant un accès à 90 datacenters européens.