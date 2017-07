La présentation du Galaxy Note 8 est confirmée pour le 23 août

Samsung Mobile vient de twitter la date de son prochain évènement. Ce sera le mercredi 23 août 2017. L’occasion d’organiser un nouvel évènement Unpacked à New York sur le thème « Do bigger things ».

C’est bien entendu le smarphone Galaxy Note 8 qui est attendu, avec son grand écran et son stylet. Une phablet qui aura la lourde tâche de succéder au Galaxy Note 7, retiré du marché pour cause de surchauffe. Reprenant en grande partie la fiche technique du Galaxy S8+ (avec peut-être quelques améliorations), le Galaxy Note 8 promet toutefois de belles choses.

Ce que l’on sait du Galaxy Note 8…

Nous savons d’ores et déjà que le SoC Exynos 8895 sera proposé sur le Galaxy Note 8. Un élément quasiment officiellement confirmé par Samsung le 13 juillet dernier. Voir à ce propos notre précédent article « Le Galaxy Note 8 teasé par Samsung sur Twitter ? ». Une version pourvue d’un Qualcomm Snapdragon n’est toutefois pas à exclure.

Une dalle de 6,3 pouces est attendue pour ce smartphone extrême. Soit à peine plus que sur le Galaxy S8+. Si la taille exacte de l’écran reste à confirmer, des photos en fuite sur la Toile permettent de confirmer qu’il sera bord à bord sur les côtés et quasi bord à bord en haut et en bas de l’appareil. Encore un terminal de haut de gamme qui embrasse la mode des écrans pleine couverture.

