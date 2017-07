Le Galaxy Note 8 teasé par Samsung sur Twitter ?

Le compte Twitter officiel des processeurs mobiles Samsung Exynos offre aujourd’hui une photo intéressante.

En voulant mettre en avant l’Exynos 8895, les équipes de Samsung ont en effet présenté un terminal dont le design diffère de celui des Galaxy S8 et S8+. C’est sans aucun doute à un nouveau smartphone auquel nous avons affaire : le très attendu Galaxy Note 8.

Gravé en 10 nm FinFET, l’Exynos 8895 est le plus puissant des processeurs mobiles de Samsung Electronics. Il propose ainsi huit cœurs ARM 64 bits : 4 Samsung Mongoose à 2,3 GHz à et 4 Cortex-A53 plus classiques. La partie graphique est confiée à un GPU ARM Mali-G71 MP20. Enfin, le modem 4G supporte des débits pouvant monter jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement (150 Mbit/s en envoi de données). Une offre digne de certains processeurs desktop basse consommation.

Cap vers les écrans pleine couverture

Le design du supposé Galaxy Note 8 est conforme aux précédentes fuites repérées sur la Toile. À savoir, un écran bord à bord sur les côtés, et très proche du bord sur le haut de l’appareil. Un écran quasi pleine couverture donc. Double capteur photo arrière et stylet sont attendus pour la star des phablets de Samsung.

Le Galaxy Note 8 devrait être présenté au public le mercredi 23 août prochain, avec une disponibilité annoncée pour la rentrée.

