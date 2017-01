Une photo du Galaxy S8 en fuite sur la Toile

Le Galaxy S8 de Samsung pourrait bien rater le Mobile World Congress 2017 de Barcelone. Voir à ce propos notre précédent article « Qu’attendre des Galaxy S8 et S8 Plus de Samsung ? ». Le constructeur coréen devrait toutefois lever le voile sur son nouveau haut de gamme dans le cadre de l’évènement Samsung Unpack du 29 mars prochain, qui se déroulera à New York.

Dans l’attente, les rumeurs et fuites se poursuivent. Avec la divulgation de ce qui pourrait être bien une des premières photos officielles du Galaxy S8. Au menu, un écran étiré d’un ratio de 18.5:9, pour une résolution de 1440 x 2960 points.

Une solution qui devrait permettre d’augmenter – encore et toujours – la surface affichée, tout en proposant un terminal capable d’être tenu à une main (chose devenant de moins en moins évidente avec certains smartphones de grande taille). Une diagonale de 5,7-5,8 pouces est évoquée. Soit autant, voire plus, que celle du Galaxy Note 7. Un second modèle de 6,2 pouces est même attendu.

Objectif : faire oublier le Note 7

Voilà tout ce que nous apprendra la photo du S8 dévoilée sur Internet. Pour le reste, il faudra se fier aux rumeurs précédentes, qui prédisent la présence de processeurs 10 nm particulièrement véloces, les Snapdragon 835 et Exynos 8895. Mais aussi d’une confortable quantité de RAM et de mémoire Flash.

