Les Galaxy S8 et S8+ promettent une excellente prise en main

Onleaks aurait mis la main sur une spécification intéressante des prochains smartphones de haut de gamme de Samsung : leur taille.

Le Galaxy S8 devrait proposer des dimensions de 14,9 x 6,8 cm. Il sera donc moins large que le S7 ou le S6 (7 cm), ce qui permettra de mieux le tenir en main. Son écran allongé en fera toutefois un terminal mobile plus long que les S7 (14,2 cm) et S6 (14,3 cm). Bon point, le Galaxy S8 est à peine plus encombrant que l’iPhone 7 : 14,9 x 6,8 cm pour l’offre de Samsung contre 13,8 x 6,7 cm pour celle d’Apple.

Galaxy S8+ : un remplaçant du Note 7 ?

Le Galaxy S8+ sera – fort logiquement – plus imposant : 15,9 x 7,4 cm. Des dimensions qui lui permettront de se poser en remplaçant du tristement célèbre Galaxy Note 7 (15,3 x 7,4 cm). Là encore, la largeur est similaire, mais le terminal plus haut, du fait de l’utilisation d’un écran plus étiré. La comparaison avec l’iPhone 7 Plus tourne à l’avantage de l’offre de Samsung : 15,8 x 7,8 cm pour l’iPhone 7 Plus, contre 15,9 x 7,4 cm pour le Galaxy S8+.

La grande question est maintenant de savoir quelles tailles auront les écrans des S8 et S8+. S’il faut s’attendre à des offres bord à bord de gauche à droite, le bord à bord en haut et en bas est une vraie possibilité, souvent évoquée. De quoi exploiter au maximum la taille du smartphone.

