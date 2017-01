Qu’attendre des Galaxy S8 et S8 Plus de Samsung ?

La sortie des prochains smartphones de haut de gamme de Samsung est maintenant imminente. Le géant coréen a dû toutefois tirer les leçons de l’échec du Galaxy Note 7, pour les futurs S8 et S8 Plus.

Tout laisse ainsi à penser que cette nouvelle gamme de smartphones ne sera pas présentée lors du Mobile World Congress 2017 de Barcelone, qui se tiendra fin février. Il faudra attendre la seconde moitié de mars, voire début avril, pour que ce terminal soit dévoilé au public. Avec probablement une disponibilité en quantité à partir de mai.

Le design des deux smartphones devrait être incurvé, afin de maximiser la surface d’affichage disponible. Au menu, des écrans dont la taille devrait respectivement atteindre les 5,7 pouces et 6,2 pouces. Le tout en Amoled, bien entendu. Ceci ne devrait pas se faire au détriment de la taille, qui restera proche de celle des S7 et S7 Plus.

Deux processeurs différents

Côté processeur, le marché devrait se partager entre deux offres : le Qualcomm Snapdragon 835 et une offre Exynos 8895 signée Samsung. L’ensemble pourrait être épaulé par 6 Go, voire 8 Go de RAM. Comme à son habitude, le constructeur proposera donc deux processeurs complètement différents… suivant les marchés visés.

La connectique devrait comprendre un port USB Type-C. La prise casque ne devrait toutefois pas disparaître, comme cela a été le cas sur les derniers iPhone.

