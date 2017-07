Toutes les gammes Xeon Scalable résumées en une page

Une nouvelle génération de composants Intel Xeon pour serveurs vient de voir le jour. Voici le détail des processeurs dévoilés par la firme. À noter : lorsque plusieurs prix sont indiqués, seul le plus élevé a été retenu ; certaines déclinaisons spécifiques ont été écartées de nos listes ; les références sans prix ne sont pas présentées ici.

Bronze

Xeon Bronze 3104 : 6 cœurs, 6 threads, 1,7 GHz, 768 Go DDR4-2133, 85 W, 223 $ ;

Xeon Bronze 3104 : 8 cœurs, 8 threads, 1,7 GHz, 768 Go DDR4-2133, 85 W, 316 $.

Silver

Xeon Silver 4108 : 8 cœurs, 16 threads, 1,8-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 427 $ ;

Xeon Silver 4110 : 8 cœurs, 16 threads, 2,1-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 511 $ ;

Xeon Silver 4114 : 10 cœurs, 20 threads, 2,2-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 704 $ ;

Xeon Silver 4116 : 12 cœurs, 24 threads, 2,1-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 1012 $.

Gold

Xeon Gold 5115 : 10 cœurs, 20 threads, 2,4-3,2 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 1221 $ ;

Xeon Gold 5118 : 12 cœurs, 24 threads, 2,3-3,2 GHz, 768 Go DDR4-2400, 105 W, 1273 $ ;

Xeon Gold 5120 : 14 cœurs, 28 threads, 2,2-3,2 GHz, 768 Go DDR4-2400, 105 W, 1561 $ ;

Xeon Gold 6126 : 12 cœurs, 24 threads, 2,6-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 1776 $ ;

Xeon Gold 6130 : 16 cœurs, 32 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 1900 $ ;

Xeon Gold 6132 : 14 cœurs, 28 threads, 2,6-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 140 W, 2111 $ ;

Xeon Gold 6134 : 8 cœurs, 16 threads, 3,2-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 130 W, 2220 $ ;

Xeon Gold 6136 : 12 cœurs, 24 threads, 3,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 2460 $ ;

Xeon Gold 6138 : 20 cœurs, 40 threads, 2,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 2618 $ ;

Xeon Gold 6140 : 18 cœurs, 36 threads, 2,3-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 140 W, 2451 $ ;

Xeon Gold 6142 : 16 cœurs, 32 threads, 2,6-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 2952 $ ;

Xeon Gold 6148 : 20 cœurs, 40 threads, 2,4-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 3078 $ ;

Xeon Gold 6150 : 18 cœurs, 36 threads, 2,7-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 165 W, 3358 $ ;

Xeon Gold 6152 : 22 cœurs, 44 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 140 W, 3661 $.

Notez que certaines déclinaisons F sont pourvues d’un port Omni-Path à 100 Gb/s. À savoir les Xeon Gold 6126F (1931 dollars), 6130F (2049 dollars), 6138F (2767 dollars), 6142F (3101 dollars) et 6148F (3227 dollars). Les Xeon Gold 6134M (5217 dollars), 6140M (5448 dollars) et 6142M (5949 dollars) pourront pour leur part adresser 1,5 To de mémoire vive… au prix fort.

Platinum

Xeon Platinum 8153 : 16 cœurs, 32 threads, 2,0-2,8 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 3115 $ ;

Xeon Platinum 8158 : 12 cœurs, 24 threads, 3,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 7007 $ ;

Xeon Platinum 8160 : 24 cœurs, 48 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 4708 $ ;

Xeon Platinum 8164 : 26 cœurs, 52 threads, 2,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 6120 $ ;

Xeon Platinum 8168 : 24 cœurs, 48 threads, 2,7-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 205 W, 5890 $ ;

Xeon Platinum 8170 : 26 cœurs, 52 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 165 W, 7411 $ ;

Xeon Platinum 8176 : 28 cœurs, 56 threads, 2,1-3,8 GHz, 768 Go DDR4-2666, 165 W, 8719 $ ;

Xeon Platinum 8180 : 28 cœurs, 56 threads, 2,5-3,8 GHz, 768 Go DDR4-2666, 205 W, 10009 $.

Là encore nous trouvons des déclinaisons avec Fabric intégrée : 8160F (4856 dollars), 8176 F (prix non communiqué). Et d’autres capables d’adresser 1,5 To de RAM par composant : 8160M (7704 dollars), 8170M (10409 dollars), 8176M (11722 dollars) et l’ultra élitiste 8180M (13011 dollars).

La liste complète des Xeon Scalable est accessible sur cette page du site d’Intel.

À lire aussi :



Intel dévoile les processeurs Core X-series, proposant de 4 à 18 cœurs

Résultats : Samsung pourrait dépasser Apple et Intel sur Q2 2017

Top départ pour les Epyc 7000 d’AMD