IIoT: GE Digital va installer Predix sur Microsoft Azure

Microsoft et GE Digital renforcent leur partenariat pour développer l’Internet industriel des objets (IIoT) avec la mise à disposition de Predix sur Azure.

Microsoft et GE s’apprêtent à renforcer leur partenariat autour d’Azure et de Predix, la plate-forme d’intégration et d’exploitation des objets connectés de l’industriel (IIoT) dans le Cloud (propriété de GE Digital).

Le nouvel accord entre les deux partenaires prévoit une plus grande intégration des applications Azure avec celles disponibles dans Predix, a annoncé Bill Ruh, CEO de GE Digital, à Reuters.

Cette association devrait ainsi simplifier le contrôle des objets intégrés à Predix, et l’exploitation des données qu’ils génèrent, directement à travers la plateforme Cloud Azure de Microsoft.

Après une première collaboration annoncée en juillet 2016, GE Digital et Microsoft vont donc accentuer leur partenariat. Predix sera disponible sur Microsoft Azure à partir du 30 novembre pour les clients d’Amérique du Nord.

Récemment, une alliance avec Apple avait été scellé pour permettre aux développeurs iOS de fournir des applications Predix pour des terminaux comme l’iPhone ou l’iPad.

Au-delà des sphères Microsoft et Apple, d’autres alliances industrielles devraient se forger autour de GE Digital, notamment avec Amazon Web Services.

Alors qu’un investissement de 2,1 milliards de dollars a été consenti sur l’année 2017 pour développer cette plateforme Cloud dédiée à l’Internet des objets à l’ère industrielle.

Il faut replacer le contexte de développement de GE Digital dans un mouvement plus global de rationalisation des activités de GE sous la houlette du nouveau CEO John Flannery qui a pris ses fonctions en août. Il devrait annoncer de nouveaux objectifs financiers pour le groupe à la mi-novembre.

En ce qui concerne GE Digital, la priorité consiste à recentrer les développements de Predix autour des domaines de prédilection du groupe : énergie, pétrole et gaz, aéronautique, santé, transport et forage.

Crédit Photo : MNBB Studio-Shutterstock