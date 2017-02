Gmail ne sera bientôt plus supporté sous Windows XP et Vista

Les utilisateurs disposant de Windows XP ou Vista doivent aujourd’hui se contenter de la mouture 49 du navigateur web Google Chrome. Il en va de même pour ceux utilisant encore OS X 10.6, 10.7 ou 10.8.

Mauvaise nouvelle pour ces derniers, Google ne compte plus supporter les versions antérieures à Chrome 54 sur sa messagerie en ligne Gmail. Une décision qui sera effective d’ici la fin de l’année. En décembre, ceux utilisant encore une ancienne version de Chrome pourraient être redirigés sur l’interface HTML simplifiée de Gmail. Un message d’avertissement sera affiché sur les versions de Chrome concernées par cette décision à partir de ce mercredi 8 février.

Une année pour migrer

« Si vous gérez Chrome pour vos utilisateurs, nous vous encourageons vivement à basculer vers la dernière version. Selon le système d’exploitation de vos utilisateurs, vous devrez peut-être les migrer vers un système pris en charge pour obtenir celle-ci » explique laconiquement Google sur son blog.

Le choix des navigateurs web se réduit de plus en plus pour les utilisateurs d’anciens OS. Il reste pourtant 4,81 % d’utilisateurs de Windows XP et 3,17 % d’utilisateurs de Chrome 49, indique StatCounter. À noter, Firefox devrait lui aussi cesser de supporter de Windows XP et Windows Vista en 2017. Il sera donc probablement difficile d’accéder pleinement à Gmail depuis ce butineur.

