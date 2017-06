Google confirme l’arrivée d’un AdBlocker partiel dans Chrome

Nous l’avions évoqué précédemment, Google compte embarquer un AdBlocker dans les futures versions de son navigateur web Chrome. Voir à ce propos notre précédent article « Un Ad Blocker en standard dans Google Chrome ? ».

Google confirme que cette fonctionnalité sera proposée prochainement dans Chrome. « Nous prévoyons que Chrome empêchera l’affichage des annonces (y compris celles détenues ou desservies par Google) sur les sites web qui ne sont pas conformes début 2018 », déclare Sridhar Ramaswamy, vice-président senior Ads & Commerce chez Google.

Cet outil ne bloquera pas toutes les publicités, mais seulement les plus intrusives, ne respectant pas les préceptes de la « Coalition for Better Ads ». À savoir :

Pas de pop-ups

Pas de préhome avec minuterie

Pas de lecture automatique de vidéos avec le son

Pas de publicités statiques prenant toute la largeur de la page

Encadrer la publicité… pour la préserver

« Coalition for Better Ads » a été créé par de grands noms du monde IT, dont Google et Facebook. Avec qu’avec des acteurs du monde de la publicité et des médias. L’objectif est de sauver le web gratuit de la menace des adblockers, en limitant les publicités les plus intrusives.

Le groupement émet également des recommandations complémentaires pour les publicités mobiles. Mais il n’a pas encore été confirmé que la version Android de Chrome aura droit à un outil de blocage des publicités non conformes.

