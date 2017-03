Google optimise – enfin – Calendar pour les iPad d’Apple

« Que vous passiez d’une réunion à une autre ou que vous soyez sur le chemin pour aller rencontrer un client, votre calendrier doit travailler pour vous… n’importe où, n’importe quand. C’est pourquoi aujourd’hui nous adaptons Google Agenda à l’iPad, » explique Sharon Stovezky, Product Manager Calendar chez Google.

Aussi incroyable que cela paraisse, l’application Calendar de Google n’était pas optimisée pour les iPad d’Apple. Un manque d’autant plus ennuyeux que des acteurs comme IBM ont fait des tablettes Apple leur champion pour aborder le marché de la mobilité en entreprise (voir « Apple et IBM partent à l’assaut des entreprises avec iOS et Big Data »).

Google ne pouvait décemment se permettre de passer plus longtemps à côté de ce marché. La nouvelle version de Calendar, accessible sur l’App Store d’Apple, est donc dorénavant optimisée pour les iPhone et les iPad de la firme de Cupertino.

Un widget pour la page Today d’iOS 10

Des fonctions d’intelligence artificielle sont accessibles, permettant ainsi de faciliter le suivi d’un objectif, la réservation d’un créneau horaire, ou d’une salle.

Google promet l’arrivée d’autres nouveautés dans le futur. Ses développeurs travaillent ainsi à la mise au point d’un widget conçu pour la page dédiée aux informations de la journée intégrée à la dernière mouture d’iOS. Page accessible depuis le centre de notifications, ou lorsque le terminal est verrouillé.

