Google centralise sur site ses projets Open Source

Google n’existerait pas sans l’Open Source et produit beaucoup de solutions dans ce domaine. En 2017, on peut recenser déjà plusieurs projets dont le code a été livré à la communauté. Il y a eu Chrome pour iOS, le partage de fichiers Upspin, le chiffrement de bout en bout E2EMail et l’encoder JPEG Gueztli.

Mais derrière ce foisonnement, il y a un hic. Trouver ces projets relève du parcours du combattant. Google s’est penché sur la question et vient de rendre sa copie en dévoilant Google Open Source Projects.

Dans un billet de blog, Will Norris, développeur au sein de la division des programmes Open Source de Google explique que « les logiciels libres et Open Source font partie de nos bases techniques et organisationnelles depuis les débuts de Google. En retour, nous avons publié des millions de lignes de code en Open Source, créé des programmes Google Summer of Code et Code-in, ainsi que le parrainage d’organisations comme la Software Freedom Conservancy ou l’Apache Software Foundation ».

Des guides pour accompagner la démarche Open Source

18 ans après la création de Google, la firme américaine lance donc le site opensource.google.com. Il a pour vocation de « relier toutes nos initiatives avec des informations sur la façon dont nous utilisons, libérons et soutenons l’Open Source ». Pour autant ce site n’est pas un site de repository comme GitHub, mais s’organise comme un répertoire principal des projets de Google. Les curieux trouveront les différents projets soit sous forme de nuage, soit sous forme de liste. Ils sont classés par catégories comme Entreprise, machine learning et IA, mobile, sécurité, etc.

Will Norris souligne : « Nous ne savons pas quel projet va trouver un écho, nous allons donc aider les équipes de développeurs à libérer le code chaque fois que c’est possible. » Le site propose donc des vadémécums pour accompagner les développeurs dans leurs démarches afin d’encadrer les projets Open Source. Ces guides s’inspirent de la façon dont la société de Mountain View construit ses propres projets, les développe, les corrige et les publie.

