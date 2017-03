Google abandonne sa gamme Chromebook Pixel

Dans les travées du Mobile World Congress 2017 de Barcelone, Rick Osterloh, vice-président du matériel chez Google, a confié à la presse que le Chromebook Pixel serait le dernier du genre. Google met ainsi fin à sa gamme de Chromebooks premiums, après deux versions.

Non seulement le Chromebook Pixel ne sera pas remplacé par un nouveau modèle, mais la version actuelle qui est en rupture de stock ne sera plus produite. Il est vrai que l’offre en Chromebooks s’est étoffée chez les constructeurs, y compris vers le haut de gamme. Google n’a donc plus à proposer ses propres machines pour combler un besoin éventuel du marché.

Et Andromeda ?

Ce choix peut se comprendre. Le nom Pixel est en effet repris par les smartphones du géant de Mountain View. Une machine Chrome OS portant le même nom qu’une offre Android : voilà qui pouvait porter confusion pour les utilisateurs.

Oui, mais voilà, avec le projet Andromeda, Google esquisse une fusion entre le système d’exploitation web et Cloud Chrome OS et l’offre mobile Android. Un ordinateur portable Pixel aurait pu être le porte-étendard d’Andromeda.

Si machine Andromeda il y a chez Google, ce ne sera probablement pas un ordinateur portable. Peut-être une solution hybride, entre tablette et laptop ? Un dérivé de la tablette Pixel C serait ainsi un candidat de choix pour accueillir ce nouvel OS, mi-mobile, mi-Cloud.

