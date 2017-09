Google vient de lancer Dedicated Interconnect, une solution qui propose des liens directs et à très haute capacité entre les infrastructures de l’entreprise et le Cloud de Google, Cloud Platform (GCP). Avec cette offre, les entreprises peuvent construire un Cloud hybride.

« Dedicated Interconnect vous permet d’établir une connexion privée directement vers Google Cloud Platform (GCP) via l’un de nos sites d’interconnexion dédiés, explique John Veizades, responsable de l’offre, dans un billet de blog. L’interconnexion dédiée offre également un débit accru et même une réduction potentielle des coûts de réseau. »

Concrètement, l’utilisateur peut exploiter ses serveurs dans le Cloud de Mountain View de la même manière que s’ils étaient installés sur le réseau privé de l’entreprise.

« Les adresses IP internes (RFC 1918) de votre réseau VPC (virtual private Cloud, NDLR) sont directement accessibles à partir de votre réseau local, précise la documentation de Google. Vous n’avez pas besoin d’utiliser un périphérique NAT ou un tunnel VPN pour atteindre les adresses IP internes. »

Ce qui a notamment pour avantage de réduire significativement la latence du réseau.

Jusqu’à 80 Gbit/s

Le service propose une connexion à 10 Gbit/s minimum qui peut s’étoffer par incréments de 10 Gb jusqu’à 8 liaisons. Ce qui permet d’augmenter la bande passante jusqu’à 80 Gbit/s ou assurer la redondance des accès entre le Cloud de Mountain View et le réseau local du client.

Une alternative à l’usage d’un VPN dédié sur le réseau de l’opérateur pour faire transiter du trafic chiffré sur l’Internet public. Des solutions généralement limitées en capacités puisque chaque tunnel est saturé à 3 Gbit/s.

L’offre de Google s’adressera donc à des organisations qui ont des besoins importants de débits avec de faibles temps de latence, comme celles évoluant dans le secteur de la vidéo ou la finance, et qui souhaitent conserver leurs données dans un environnement privé tout en bénéficiant de mise à l’échelle disponible instantanément.

Google cite un cas d’usage, Metamarkets, une firme d’analytique en temps réel. « L’accès à GCP avec une bande passante élevée, une faible latence et une connectivité de réseau cohérente est essentiel pour nos objectifs commerciaux », déclare Nhan Phan, vice-président ingénierie chez Metamarkets.

« L’interconnexion dédiée de Google nous permet d’atteindre une fiabilité plus élevée, un débit plus élevé et une latence plus faible tout en réduisant le coût total de possession de plus de 60% par rapport aux solutions sur l’Internet public. »

Disponibilité de 99,99%

Les tarifs démarrent à 1 700 dollars par mois par circuit de 10 Gbit/s et 72 dollars par VLAN attaché. S’y ajoute les coûts de transferts des données qui s’élèvent, en Europe et en Amérique du Nord, à 0,02 dollar le Go.

Google propose une disponibilité de 99,99% pour les applications critiques, et de 99,9% pour les autres. Pour l’heure, le service étant encore en phase bêta, la firme californienne ne propose pas de contrat de niveau de service (Service-Level Agreement ou SLA en anglais).

« Le SLA nécessitera des topologies correctement configurées définies par Google, telles que les configurations de 99,99% et 99,9%, précise la documentation. Utilisez ces configurations pour assurer la disponibilité et pour obtenir un SLA quand il sera disponible. »

Dedicated Interconnect vient concurrencer AWS Direct Connect et Microsoft Azure ExpressRoute plafonnés, eux, à 10 Go aujourd’hui.

