Google lance sa base de données Cloud globale, Spanner

Google vient de dévoiler une nouvelle solution de bases de données en mode Cloud, alliant les bénéfices des offres transactionnelles classiques et des databases NoSQL. SQL et NoSQL ensemble, et à l’échelle du Cloud. Voilà la promesse faite par Spanner.

Si cette offre vient d’être présentée au public, elle a d’ores et déjà fait largement ses preuves. Elle est en effet au cœur de solutions comme AdWords et Google Play. Elle est capable de répondre à des dizaines de millions de requêtes par seconde, assure la firme de Mountain View.

La caractéristique la plus marquante de Spanner est son aspect global. Réparti sur des millions de machines à travers le monde, ce système de gestion de bases de données se place au plus près des utilisateurs, tout en étant vu comme un ensemble unique et tangible par les développeurs. Les données restant consistantes de bout en bout. Consistantes à l’échelle de la milliseconde.

Les bénéfices l’emporteront-ils sur les limites ?

La grande question est maintenant de savoir à qui s’adresse Spanner. Les sociétés de la taille d’un Google sauront sans aucun doute quoi faire d’une base de données Cloud globalisée. Mais à quel tarif ? Et les plus petites entreprises, pourront-elles tirer profit de cette solution à un coût raisonnable ?

À toutes ces questions s’ajoute celle de l’utilisation d’une offre propriétaire, qui n’est ni Open Source, ni ‘migrable’ chez un autre opérateur Cloud.

À lire aussi :

Ordonnance Trump : Google rappelle ses employés étrangers

Alphabet cartonne, mais inquiète sur la publicité Google

Twitter revend sa plate-forme mobile Fabric à Google

Crédit photo : © Julien Eichinger – Fotolia.com