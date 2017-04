Le nouveau Google Earth fonctionne directement sous Chrome

Google livre aujourd’hui une nouvelle version de son service Earth. Contrairement à la solution de cartographie Maps, Earth imposait jusqu’alors l’utilisation d’une application dédiée.

Ce n’est plus (totalement) le cas maintenant. Google Earth devient en effet accessible via Chrome, en se rendant à l’adresse www.google.com/earth/. Une évolution qui va dans le bon sens, même si nous aimerions que la firme supporte les autres grands navigateurs web comme Firefox et Edge (ce qui est prévu). Notez que, sous Android, le passage par une application dédiée est toujours requis. Une application iOS devrait voir le jour prochainement.

Des visites guidées proposées par de grandes organisations

Autre évolution d’importance, l’Explorateur, qui propose aux utilisateurs des visites guidées. Créés en collaboration avec des organisations comme BBC Earth ou DigitalGlobe, ces parcours permettent d’aborder un thème : par exemple un tour du monde des espèces menacées, avec des fiches d’information pour chacune d’entre elles. Enfin, une fonction « j’ai de la chance » fait son entrée.

Des visites guidées de villes sont aussi proposées, avec des liens tissés en direction de Street View et des vidéos. Mais aussi le support des visites virtuelles de musées du projet Google Arts & Culture. Des voyages complets peuvent ainsi être menés sur Google Earth.

