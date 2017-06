Google corrige 101 failles d’Android, dont 27 critiques

Google vient de publier le bulletin de sécurité de juin concernant le système d’exploitation mobile Android (en moutures 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0 et 7.1).

Au menu, la correction de 101 failles de sécurité, dont 27 sont considérées comme critiques. Ces dernières permettent potentiellement la prise de contrôle du téléphone par une application malveillante.

La plupart de ces failles critiques touchent le code livré par Qualcomm pour ses puces. Le concepteur américain de SoC ARM montre ici sa capacité à proposer un bon « service après-vente » logiciel. Avec une amélioration constante des pilotes et applicatifs liés à ses offres.

Mise à jour au bon vouloir des constructeurs

Bien évidemment, il est vivement conseillé d’installer cette mise à jour d’Android rapidement. À condition bien entendu que votre constructeur de smartphone la relaie. Pas de souci à attendre du côté des terminaux mobiles distribués par Google. Les Nexus 5X, 6, 6P, 9, Player, ainsi que les Pixel, C et XL ont en effet déjà eu droit à cet update.

Certains smartphones, comme le LG G6, les Samsung Galaxy S7 et S8 ou encore le BlackBerry Priv, font également partie des bons élèves et devraient proposer cette mise à jour rapidement. Pour les autres, il est conseillé d’être attentif quant aux applications installées sur le smartphone et sur la teneur des données qu’il héberge.

À lire aussi :

Kotlin devient un des langages de programmation de base d’Android

Google et Volvo embarquent Android dans les voitures

2 milliards de terminaux sous Android !