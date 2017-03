Google Hangouts se focalise sur les groupes de travail

Une nouvelle version d’Hangouts est dévoilée par Google. Elle propose comme première nouveauté Hangouts Meet, une solution dédiée spécifiquement aux réunions en ligne.

Un simple lien permet d’accéder à une vidéoconférence, qui pourra rassembler jusqu’à 30 personnes. L’accès pourra se faire depuis un navigateur web, une application mobile dédiée ou – en mode voix – par l’entremise d’un appel vers une ligne téléphonique classique.

Aucune inscription n’est requise pour rejoindre une session Hangouts Meet. Une offre particulièrement simple à employer donc pour les participants. L’intégration avec les autres composants de la G Suite de Google (comme Calendar) est également mise en avant par la firme.

L’IRC version Google

Seconde annonce, Hangouts Chat, une solution de communication dédiée aux équipes de travail. Une communication de groupe qui ne sera pas sans rappeler des souvenirs aux fans d’IRC. Mais ici dans une version modernisée et mieux adaptée au monde de l’entreprise. L’intégration avec Drive et Docs permet d’afficher directement des photos et vidéos au sein d’une conversation. Des scripts et bots pourront également être employés pour améliorer les sessions de chat.

Notez que si Hangouts est accessible depuis les navigateurs web, il pourrait rencontrer des soucis avec la dernière version de Firefox. Avec un support limité des plug-ins, Firefox 52 ne propose qu’un support limité d’Hangouts.

