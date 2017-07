Google Hire : la G Suite se met aux outils de recrutement

Google se lance à l’assaut des grands éditeurs de logiciels professionnels avec une nouvelle solution, Hire. Un service accessible en mode SaaS, qui a pour vocation de faciliter le processus de recrutement par les RH.

La firme de Mountain View met en avant l’intégration de Hire avec les autres services de la G Suite. Les mails transmis aux candidats sont ainsi synchronisés automatiquement entre Hire et Gmail. Et les rendez-vous répliqués dans Calendar. Enfin, l’analyse des candidatures passe par le tableur Sheets. Le tout fonctionne en mode desktop comme mobile… tout comme le reste de la G Suite.

Simplifier le processus de recrutement

Google estime que Hire permettra de grandement simplifier le processus de recrutement. Et ainsi de réduire la facture associée à ce type d’opération. Selon une étude de Bersin by Deloitte, il faut en moyenne 52 jours pour trouver le profil adapté à un poste. Et cela se traduit par des frais d’environ 4 000 dollars en rendez-vous, entretiens et autres opérations annexes.

Hire entend proposer plus d’efficacité, en particulier au sein des petites entreprises ne disposant souvent pas de solutions de recrutement. À condition bien entendu pour elles d’embrasser l’ensemble de l’écosystème de solutions SaaS de Google. Notez que la firme propose une page (en anglais) dédiée à cette nouvelle solution.

