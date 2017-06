Google va lancer la construction de locaux géants à Londres

Londres confirme sa position de centre névralgique de l’IT sur le sol européen. Google vient ainsi de dévoiler le design de ses futurs bureaux londoniens, avec un bâtiment que l’on pourrait qualifier de version horizontale du gratte-ciel (un gratte-terre ? Sic.)

Situé dans le quartier de King’s Cross, ce building sera proche de l’important nœud ferroviaire britannique formé par les gares de King’s Cross et de Saint-Pancras. Et donc à deux pas de l’Eurostar.

La surface de ce bâtiment géant sera de 80 800 m². Soit plus de 8 hectares ! Avec une longueur de 330 mètres. La construction de ce site géant devrait débuter en 2018. Un prix de 1 milliard de dollars est évoqué pour ce building. En plus des bureaux, il comprendra un auditorium, des équipements sportifs (dont une salle de sport et une piscine) et plusieurs magasins. Clou du spectacle, un jardin de 300 mètres de long en paliers installé sur le toit de l’immeuble.

Une offre conçue et possédée par Google

Plus de 4000 personnes devraient travailler au sein de ce campus géant (certaines sources évoquent même jusqu’à 7000 personnes).

« Nous sommes ravis de pouvoir réunir nos Googlers londoniens dans un même campus, avec un nouveau bâtiment que nous avons entièrement conçu dans ce but », explique Joe Borret, directeur immobilier et construction chez Google.

