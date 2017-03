Google proposera des successeurs aux smartphones Pixel en 2017

Rick Osterloh, vice-président du hardware de Google, s’est laissé aller à quelques confidences concernant la prochaine génération de smartphones du géant de Mountain View.

« L’industrie suit un rythme annuel. Et vous pouvez compter sur nous pour le respecter, explique-t-il dans les colonnes d’AndroidPIT. Vous pouvez donc compter sur un successeur du Pixel cette année, même si vous ne disposez pas actuellement d’une date de sortie. »

Les Pixel et Pixel XL ne seraient donc pas un one shot de la part de la société, mais bel et bien une gamme qui sera renouvelée en cours d’année 2017. Une bonne nouvelle. Et ils resteront des offres résolument premium (et chères). Un élément confirmé par Rick Osterloh.

Des smartphones plus fiables ?

Il faudra espérer que Google saura éliminer les deux problèmes touchant actuellement les smartphones Pixel. À savoir une disponibilité trop peu importante, qui ne permet pas de répondre aux besoins de la clientèle. Mais également des problèmes à répétition, dont certains n’ont pu être résolus par voie logicielle.

Rappelons que Rick Osterloh a récemment indiqué que les Chromebooks Pixel étaient retirés du marché. Voir à ce propos notre précédent article « Google abandonne sa gamme Chromebook Pixel ». Faut-il s’attendre à une offre de tablettes hybrides pour les remplacer ? Un point sur lequel Google reste pour le moment silencieux.

