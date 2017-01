Google présente aujourd’hui Jamboard, son tableau blanc numérique et collaboratif. Créé en partenariat avec BenQ, cet écran tactile de 55 pouces de diagonale (140 cm) est compatible avec les résolutions 4K. La présence d’un stylet permet de se rapprocher des tableaux blancs traditionnels. Reconnaissance de formes et d’écriture sont au menu.

« Nouvel ajout à la G Suite, Jamboard fusionne les mondes de la créativité physique et numérique. Il permet une collaboration en temps réel à large échelle, que votre équipe soit présente dans la salle de conférence ou répartie dans le monde entier », explique la firme de Mountain View.

Connecté à l’offre Cloud G Suite

Google Search et les outils de la solution Cloud G Suite (Docs, Sheets, Slides, etc.) sont accessibles en direct sur le Jamboard. Son contenu est par ailleurs partagé sur Drive, l’offre de stockage Cloud de Google. À cet effet, une connectivité WiFi est proposée en standard. En plus du stylet, une application associée sera disponible pour les smartphones et tablettes.

Cette offre de haut de gamme sera proposée à moins de 6000 dollars HT, soit environ 5500 euros HT. Certaines sociétés feront partie du programme de test de Jamboard, proposé depuis la page web de ce produit. Pour les autres, il faudra attendre la commercialisation de cette offre, prévue pour 2017.

