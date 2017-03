Google Talk sera automatiquement remplacé par Hangouts le 26 juin

Google annonce la fermeture de son service de chat Google Talk. Un changement qui sera effectif le 26 juin. Les utilisateurs basculeront automatiquement sous Google Hangouts. Une offre qui se veut mieux adaptée aux besoins des professionnels… et plus intégrée avec les autres composants de la G Suite.

Une offre similaire ? Fonctionnellement parlant oui, Hangouts proposant toutes les possibilités de Google Chat, et plus encore (voir à ce propos cette page de l’aide en ligne de la G Suite). À une énorme différence technique près : la fédération SIP/XMPP, qui n’est plus prise en charge. Impossible donc de se connecter à des serveurs SIP tiers.

N’attendez pas pour migrer

Plutôt que d’attendre la migration automatique vers Hangouts, il est vivement conseillé de lancer ce changement au plus tôt. Soit via une migration programmée vers Hangouts… soit via l’utilisation d’une autre solution XMPP, si l’aspect SIP/XMPP est privilégié. Du moins, l’utilisation d’un serveur XMPP indépendant. Par exemple celui de l’entreprise.

« Les clients XMPP tiers continueront à travailler avec Hangouts pour les conversations en 1 to 1, précise Google. La fédération XMPP avec des fournisseurs de services tiers ne sera plus prise en charge à partir du 26 juin. »

À lire aussi :

Microsoft propose une version allégée de Skype pour le marché indien

Avec Skype Meetings, Microsoft attire les PME vers la vidéoconférence

Google intègre une solution de programmation low-code dans sa G Suite

Crédit photo : © Alexmillos – Fotolia.com