Google verserait plus de 3 Mds $ pour rester sur les iPhones

On savait que l’iPhone restait la machine à cash d’Apple. Une vérité qui ne se dément pas et qui s’étend à l’ensemble de l’écosystème. Mais être présent sur les célèbres smartphones a un coût. Un cabinet d’analystes, AllianceBernstein, s’est penché sur le cas Google et sa présence comme moteur de recherche par défaut sur les iPhones.

Selon le consultant Tony Sacconaghi Jr, Alphabet, la maison-mère de Google pourrait verser cette année plus de 3 milliards de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut. Avec ce montant, le moteur compterait ainsi pour 5 % du résultat d’exploitation d’Apple en 2017. Toujours selon les calculs de l’analyste, Google serait le responsable de 25% de croissance du résultat d’exploitation de la firme de Cupertino pour les deux dernières années. Pour mémoire, en 2014, la soulte de Google à Apple s’élevait à 1 milliard de dollars.

Pour Google, le maintien de son moteur de recherche au sein de Safari est crucial. Les recherches sur iOS représenteraient 50% des revenus publicitaires mobiles de la firme de Mountain View (représentant au total, 22,67 milliards de dollars pour le trimestre). De son côté Apple a commencé à réduire sa dépendance à Google. Les recherches de Siri se font par Bing, moteur de Microsoft. On se rappelle également le lancement de Maps pour concurrencer Google Maps. Les débuts ont été laborieux, mais l’application de cartographie d’Apple a réussi à s’imposer.

A lire aussi :

Résultats Apple : une croissance solide en attendant l’iPhone 8

Apple ouvre un datacenter en Chine, pour se conformer aux lois sur la cybersécurité