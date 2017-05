Pour les grands comptes, Microsoft dote PowerBI d’une version premium

Le modèle mis en place par Microsoft pour PowerBI, son offre décisionnelle pour Excel en mode Saas, a le mérite de la simplicité. Une version gratuite (limitée à 1 Go de données et à 10 000 lignes par heure) cohabite avec une mouture Pro, sur abonnement (à 9,99 dollars par mois et par utilisateur). Si le modèle a permis un lancement commercial réussi – la solution mise sur le marché a l’été 2015 touche plus de 200 000 organisations aujourd’hui -, il reste peu adapté aux grandes entreprises qui souhaiteraient généraliser l’emploi de l’outil. Equiper par exemple 30 000 utilisateurs revient à s’acquitter d’une facture de 3,6 M$ par an. Et chaque utilisateur serait limité à 10 Go de stockage.

Logique donc de voir Redmond ajouter une nouvelle option tarifaire. Dénommée PowerBI Premium, celle-ci offre plus de flexibilité dans le licensing, promet Kamal Hathi, le directeur général de l’activité PowerBI au sein du premier éditeur mondial, dans un billet de blog. « Par exemple, de nombreuses organisations emploient des utilisateurs qui ne créent pas activement des contenus BI, mais ont simplement besoin de consommer les contenus qui leur sont distribués, écrit le cadre de Redmond. PowerBI Premium permet aux utilisateurs de PowerBI Pro de publier des rapports au sein de leur entreprise et au-delà, sans que les destinataires aient besoin d’une licence par utilisateur pour y accéder. »

Conserver les rapports PowerBi on-premise

Aux côtés de ces créateurs de contenus BI qui auront toujours besoin d’une licence PowerBI Pro, les DSI pourront simplement définir la taille de l’infrastructure Cloud à mettre en œuvre pour supporter leurs besoins, ce qui permettra de fixer le coût additionnel dont devra s’acquitter l’organisation. Microsoft fournit un calculateur en ligne pour évaluer la facture (voir par exemple, le cas ci-contre pour 1000 utilisateurs Pro, 1750 utilisateurs fréquents et 2250 utilisateurs occasionnels). Notons également que PowerBI Premium permet de conserver ses activités BI derrière le firewall, via l’installation on-premise d’un Report Server. Ce serveur permettra le déploiement et la distribution, dans l’organisation, des rapports.

L’arrivée de cette version tournée vers les grandes entreprises s’accompagne du lancement d’apps pour PowerBI. En réalité, une façon simplifiée de déployer des rapports à des groupes d’utilisateurs. « Les utilisateurs métiers peuvent facilement installer ces apps et explorer leurs contenus, en centralisant ces derniers en un seul endroit et en les mettant à jour automatiquement », détaille Kamal Hathi. Notons également, pour les développeurs, l’unification de l’API de Power BI Embedded, permettant d’intégrer des rapports dans des applications, et de celle du service décisionnel de Microsoft dans son ensemble.

La version gratuite musclée

Cet ensemble de modifications, qui doivent être disponibles dans le courant du second trimestre, aura aussi un impact sur la version gratuite de PowerBI. A partir du 1er juin, celle-ci permettra de se connecter à toutes les sources de données auxquelles ont accès les utilisateurs de la version Pro, offrira désormais non plus 1 mais 10 Go de stockage et ne sera plus associée à des restrictions sévères en matière de fréquence de rafraîchissement et de streaming de données. En résumé, la version gratuite s’alignera sur les caractéristiques existantes de la version Pro, tout en conservant certaines limitations en matière de fonctions de partage et de collaboration.

