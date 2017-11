Guerre des puces : Qualcomm accentue la pression sur Apple par voie de justice

La confrontation judiciaire entre Apple et Qualcomm se poursuit aux Etats-Unis.

Jeudi, la firme californienne spécialisée dans la conception de puces pour terminaux mobiles vient de déposer une plainte contre le fabricant de l‘iPhone.

Motif avancé : violation de contrat sur ses logiciels. Une infraction qui servirait les intérêts de son concurrent Intel. Tout comme Qualcomm, Intel travaille aussi avec Apple depuis la conception de la génération iPhone 7 sur le volet des puces modem à haut débit (LTE).

La plainte a été déposée mercredi 1er novembre auprès d‘un tribunal fédéral de San Diego en Californie. Juste avant la sortie grand public du nouveau flagship iPhone X.

Qualcomm accuse Apple d’exercer une certaine influence en raison de sa puissance commerciale sur le marché des smartphones pour exiger un accès inédit au code source de son logiciel de test de puces modem.

Il faut remettre cette nouvelle procédure dans un contexte plus global. Début 2017, Apple a lancé une action en justice contre Qualcomm en considérant que le prix d’accès de ses puces modems pour terminaux mobiles était trop élevé par rapport au marché. Une pratique qui serait contraire au « fair use » (« usage équitable ») dans son concept américain.

Mais la firme californienne, connue pour ses SoC pour smartphones (avec sa gamme Snapdragon), a riposté en attaquant Apple sur le volet de l’exploitation de sa propriété intellectuelle.

Ce qui aboutit à une nouvelle guerre des brevets dans le monde (USA, Europe, Chine). Elle rappelle de plus en plus l’ex-bataille Apple vs Samsung qui avait secoué également l’univers des smartphones entre 2012 et 2016.

Ce conflit pourrait également avoir des conséquences sur le business de Qualcomm. Selon Reuters, Apple pourrait cesser l’exploitation de ses puces modem conçues pour ses futurs modèles iPhone et iPad.

Les actions en justice entre fabricants de terminaux numériques et de puces pour des conflits associés à l’exploitation de la propriété intellectuelle servent régulièrement de pression pour accélérer un accord à l’amiable difficile à concevoir de prime abord.