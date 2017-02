Helio P25 : MediaTek fixe les canons des SoC milieu de gamme de 2017

précise des smartphones de milieu de gamme que nous devrions voir arriver prochainement en boutique.

L’Helio P25 propose tout d’abord 8 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 cadencés à 2,5 GHz. Ceci répond à la tendance des composants low cost à pousser les Cortex-A53 dans leurs retranchements, plutôt que d’opter pour des cœurs plus efficaces, mais aussi plus chers (comme les Cortex-A57, A72 ou A73).

Jusqu’à 6 Go de mémoire DDR4 pourront être utilisés. Là encore, MediaTek répond à une tendance de fond consistant à dépasser enfin les 3 Go à 4 Go de RAM des offres milieu de gamme actuelles.

Double capteur photo

La partie graphique de l’Helio P25 est soignée, avec le support capteurs photo à 24 mégapixels, ou d’un double capteur 13+13 mégapixels. Le tout avec un autofocus rapide et la possibilité de filmer en haute définition HDR. Le GPU est signé ARM. Il s’agit d’un Mali-T880 à deux cœurs, cadencés à 900 MHz.

Le tout est gravé en 16 nm FinFET. Un procédé de conception qui devrait proposer un bon équilibre entre consommation, performances et coût de fabrication. Bien entendu, le support de la 4G est proposé en standard. Les premiers smartphones équipés de ce composant pourraient voir le jour lors du Mobile World Congress 2017 de Barcelone.

