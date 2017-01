Hertz connecte ses véhicules à l’IoT d’Orange

Si l’Internet des objets (IoT) est promis à un bel avenir dans l’industrie automobile (avec les véhicules connectée et autonomes actuellement en phase d’expérimentation pour la 5G), certains prestataires n’attendent pas l’arrivée du futur réseau mobile pour profiter des services qu’apporte les solutions de connectivité mobile pour améliorer leurs offres. C’est notamment le cas de Hertz qui vient de signer un contrat de trois ans avec Orange Business Services (OBS).

La branche professionnelle d’Orange va mettre en place une plate-forme de connectivité IoT dédiée aux flottes de véhicules de location à l’heure réservées aux entreprises. Déployée sur sept pays (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni), celle-ci permettra aux conducteurs de contacter le centre opérationnel du loueur directement depuis le véhicule. Ce qui peut s’avérer pratique dans certains cas. Mais surtout, la solution permettra d’instaurer un service de mise à disposition de voitures sans clé à toute heure du jour et de la nuit tous les jours de l’année. La réservation s’effectuera par téléphone, en ligne ou depuis une application. Selon l’opérateur, ce système « simplifie et améliore nettement le processus, tout en réduisant les coûts ».

Centraliser la gestion des cartes SIM

Il permettra en effet à Hertz d’en optimiser sa gestion. Jusqu’à présent, pour assurer le service de connectivité, le loueur automobile devait s’adresser à un opérateur mobile dans chaque pays où il propose ses services. Avec OBS, Hertz centralise la gestion des cartes SIM derrière Orange ainsi que celle du service de connectivité. Ce qui, effectivement, devrait lui promettre quelques économies.

Le service de connectivité s’appuiera sur la plate-forme Datavenue d’OBS. Cette offre modulaire data et IoT permet au client de connecter des objets de manière sécurisée et de les gérer au sein de son système d’information. Elle s’articule autour d’un ensemble de services dont la connectivité des appareils au SI (Live Objects), du Big Data (Flexible Data), de la gestion de véhicules (Fleet Performance), ou encore de suivis des déplacements (Flux Vision).

L’arrivée de Hertz qui opère plus de 10 000 agences dans le monde sur Datavenue offre donc une belle vitrine à la plate-forme qu’Orange avait présentée en 2014. « Travailler avec un acteur mondial de l’industrie tel que Hertz nous offre une occasion unique de mettre en avant notre expertise mondiale en matière d’IoT ainsi que la fiabilité de nos services », confirme Anne-Sophie Lotgering, vice-présidente de la zone Europe, Russie et CIS pour Orange Business Services.

